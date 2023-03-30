「古裝男神」許凱在《千古玦塵》打戲吃重。(中天娛樂台提供)

許凱在《千古玦塵》一人分飾「白玦」、「柏玄」、「清穆」三個角色(中天娛樂台提供)

「金馬影后」周冬雨、「霸屏男神」許凱所主演的仙俠古裝大戲《千古玦塵》正在中天娛樂台熱播，該劇講述由周冬雨飾演古靈精怪的三界主神「上古」向許凱飾演的冰塊臉神尊「白玦」拜師，兩人共譜「師生戀」，最後更經歷了三生三世的虐戀。

劇中兩人組成的「古的白CP」一來一往的互撩，甜蜜情話完全打動觀眾，雖然前期兩人狂撒糖，但後面虐心劇情也讓人揪心，網友不禁調侃：「神仙戀愛也是不容易！」

許凱在《千古玦塵》一人分飾「白玦」、「柏玄」、「清穆」三個角色，三生三世癡心守護周冬雨，這般深情令人為之動容，而許凱談到有時候拍戲為了趕進度，他時常要「白玦」、「清穆」兩個角色來回切換，對他來說是一個很難的挑戰，因為兩個角色的個性相當反差，一個是高冷面癱；一個是忠犬小奶狗，「有時候會有一點點亂，比如說我上一場戲演哭戲、感情戲，我下一場戲要演清穆笑的戲」，為劇讓他下了不少工夫。

此次在《千古玦塵》是許凱首度和周冬雨合作，他也談到對周冬雨的印象就是「相當調皮」，跟周冬雨在劇中飾演的「上古」很像，「比較調皮、古靈精怪，也是我們劇組的開心果，大家都很喜歡她，然後對待工作也很認真」，像是有一場周冬雨喝醉撩許凱，許凱回以「公主抱」把周冬雨抱起，看似唯美甜蜜的戲份，拍戲過程卻讓許凱體力耗盡，更被周冬雨吐槽抱不動，因為要拍很多鏡頭，他解釋雖然周冬雨很輕，但因為這元素拍得不輕鬆，「她喜歡跟我別著勁，把那個力量往下沉，所以就是特別重」，有趣的幕後趣聞也展現兩人的好交情。

「古裝男神」許凱憑《延禧攻略》傅恆一角爆火，更接續接演《尚食》、《招搖》、《驪歌行》等多部古裝劇，因為古裝劇時常有武打戲份，難免容易受傷，過去許凱就曾因墜馬而腰部受傷，此次拍攝《千古玦塵》，他的腰傷復發，因劇中打戲吃重，加上角色是神仙，所以必須長期吊著鋼絲，讓粉絲相當心疼。《千古玦塵》每週一至週五晚間8－10點在中天娛樂台播出。