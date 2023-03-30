特斯拉（Tesla）30日宣布，Model S與Tesla Model X今日正式於台灣官方網站開放訂購，全新車色「Ultra Red 烈焰紅」亦同步開放選配，最快將於今年第二季首批限量交付，首批交付車型包括Model S、Model X與Model X Plaid三種車型，至於Model S Plaid目前則尚未有明確抵台時程。

特斯拉表示，Model 3與Model Y今年第一季截至目前為止已突破3,000輛掛牌，隨著全新車款Model S與Model X開放訂購與即將來台交付，預計將再推升新車銷量。

特斯拉表示，Model S續航里程最高可達638公里，其中Model S Plaid提供0-100公里/小時加速2.1秒與0.208 Cd阻力係數，是專為追求速度、耐力和續航打造的車款。Model S標準配備售價304萬9,900元起，Model S Plaid標準配備售價336萬9,900元起。

至於擁有鷹翼門設計的休旅車款Model X最高續航里程可達597公里，特斯拉說明，超過2,600公升的儲物空間與2300公斤的拖曳能力，兼具實用性與各種家庭使用情境。Model X提供五至七人座配置，標準配備售價自348萬9900元起；Model X Plaid提供六人座配置，標準售價自379萬9,900元起。

特斯拉表示，全新Model S與Model X強調極致舒適性，主動式可調阻尼及懸吊系統擁有更強的吸震能力，搭配全新輪胎提供更佳行路質感、抓地力與低滾動阻力。車主即日起可透過Tesla官方網站客製化選配包含車色、內裝、方向盤控制，以及搭載最新科技的全自動輔助駕駛功能（FSD）。