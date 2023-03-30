全球通膨連帶使得到美國旅遊也大不易，世邦旅遊為了讓民眾能輕鬆一圓搭乘最受台灣旅客喜愛的星宇航空暢遊美西，繼推出首航行程後，再度攜手星宇航空推出回饋市場的挑戰美西旅遊行程最低價，52,900元起限量4月28日一團，在勞動節連休假時慰勞辛苦的上班族，可請假3天玩8天。

世邦旅遊表示，剛擺脫糾纏三年的新冠疫情後，又面臨全球通膨萬物齊漲，對於喜愛旅遊的小資上班族來說，旅行變成一項沉重的負擔。在人力不足及成本大漲之下，機票價格也節節攀高，熱門的直飛美西洛杉磯票價高達5、6萬元，使得團體機位一位難求，讓美國旅遊市場顯得清淡許多。

目前市場上美西行程最低價也要6字頭，世邦旅遊推出挑戰市場最低價「美西特超值8日遊」只要52,900元起，等於是「買機票送遊程」，限定4/28出發，正好橫跨勞工節三連休，請3天就能玩8天，讓上班族能輕鬆一圓美國夢，而且是搭乘星宇航空全新引進的廣體客機A350-900，此為Airbus亞太區首架進化版A350，客艙增加4吋寬度，提供更寬敞舒適的乘坐空間，對於長程旅行來說是大加分。

世邦「美西特超值8日遊」行程內容包括在洛杉磯安排一整天，走訪網紅必訪的熱門景點有中國戲院、星光大道、奧維拉街、聯合車站、農夫市場、聖塔蒙尼卡等，特別是好吃又好買的農夫市場（Farmers Market），讓遊客體驗洛杉磯當地人的生活感受；有購物慾的人來到聖塔蒙尼卡，一定要逛最熱鬧的「第三街」，保證不會空手而歸。

感受美國富豪的生活絕不可錯過度假勝地的棕櫚泉，來此還不惜成本安排搭乘360度高空旋轉纜車，此纜車號稱世界工程第八奇景，從一片荒蕪的沙漠到綠意盎然的山頂，約12分鐘爬升1800公尺高度，登頂後在山頂餐廳享用午餐。此外，行程還安排拉芙琳（Laughlin）、拉斯維加斯雙賭城，以及美西最精彩的大峽谷國家公園，還有Outlet讓遊客便宜採購精品。

世邦旅遊近期推出不少優惠活動，包括配合政府普發現金提供全產品線最高折6,000元活動、長榮航空2023春季線上旅展等，此次搭星宇暢遊美西更以破盤價讓民眾輕鬆規劃勞動節連休，僅4/28一團。