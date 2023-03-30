法人指出，台灣高鐵在疫後商務、返鄉、旅遊及通勤各類需求同步成長下，前兩月日均旅客數已達19.6萬人，超過疫情前日均旅客數約17.5～18.5萬人。

預期在高鐵積極運用離峰折扣票價來吸引學生及旅遊需求，加上商務、返鄉及通勤逐年穩定成長下，未來幾年日均旅客數可維持3％～5％成長率。

而在供給端方面，高鐵將透過調整自由座車箱比例及彈性增班，足以支應2026年前的日均旅客成長。

隨著旅客數、運量穩健成長，將帶動營收維持3％～5％成長率。而以高鐵的成本結構來看，其中攤銷、員工薪資、電費及維修成本占總成本比重達80％以上。其中電費占總成本比重在7％左右。

針對高壓及特高壓的產業用電大戶調漲電價17％問題，預料對高鐵成本上升衝擊有限。整體來看，台灣高鐵在營收成長，而營業成本及營業費用增加有限下，今年毛利率有機會達46％，營業利益率回升至43％以上。

市場預估，台灣高鐵今年合併營收有機會往500億元整數大關靠攏，年增逾3成，主因為旅客人數創新高帶動。而在成本及費用增加有限的情況，營業利益也將創新高。