觀察者網30日報導，中國國際經濟交流中心副理事長、國際貨幣基金（IMF）前副總裁朱民29日在博鼇亞洲論壇2023年年會受訪指出，美國矽谷銀行危機的案例，和中國的中小銀行案例確實很不一樣，不排除發生其他中小銀行危機。矽谷銀行完全是資產負債錯位，在宏觀環境發生變動時，產生了流動性問題。其實它的資本性夠，收益也夠，就是流動性出現了問題，這是宏觀變化。

朱民說：「中國的中小銀行比矽谷銀行的情況複雜。第一，它的治理機構不清楚；第二，它的業務模式定位也不清楚。因為嚴格來說，中小銀行是落地於當地、支持當地中小企業、服務當地中小企業的，這是它的根。但是很多中小銀行都在走全國各地投資房地產的道路，由此導致風險管理不到位。所以這是區域性中小商業銀行內部典型的問題。」朱民對比分析。

朱民表示，在過去幾年裡，中國針對這個問題處理了一系列銀行危機，包頭銀行、盛京銀行還有河南的銀行，大概處理了十幾起。現在也形成了一些經驗，同時給中小銀行普遍增加了資本金，發行了資本永續債，大概800多億（人民幣，下同）。所以在銀行的壓力測試中，中小銀行占高風險的比重現在也跌得很低了，情況經過三四年的整治好了很多。

朱民表示，一方面，中小銀行還是需要重視，要從根本上解決經營模式和定位的問題，否則也不排除會發生其他的中小銀行危機。另一方面，它和矽谷銀行不是一件事，發生了也不用擔心，因為它不會成為系統性風險，尤其大陸已經有經驗處理這樣的事情。