TAIWAN SUZUKI近幾年積極導入SUZUKI新世代HYBRID車款，以優異的產品本質與卓越口碑帶動暢旺買氣。而在銷售屢創佳績的同時，TAIWAN SUZUKI也不斷提升服務量，除了比照原廠規範、更新據點軟硬體設施，並且持續擴增據點版圖，藉以提供廣大消費者更貼心到位的服務，其最新的蘆洲營業服務中心今（30日）開幕。

TAIWAN SUZUKI旗下負責新北地區經銷服務之經銷商新北都鈴木汽車，在地深耕多年，服務據點涵蓋大新北地區，為廣大消費者更佳的購車體驗以及超越客戶期待的優質服務，新北都鈴木汽車旗下蘆洲營業所於2019年開幕後，為提供優質的售後服務隨即緊鑼密鼓的準備服務廠的設置。

新開幕的SUZUKI蘆洲服務據點鄰近蘆洲中心徐匯中學捷運站，緊鄰中山高速公路、台64、重陽大橋等交通要衝，往來台北、三重等鄰近都會極為便利，全新投入營運行列後將可望提供豐沛服務量能，為品牌售後服務帶來嶄新氣息。

TAIWAN SUZUKI長久以來秉持GO UNIQUE品牌宣言，持續更新擴展展示與服務據點，並導入最新世代SUZUKI車系，為國內更多喜愛SUZUKI的消費者，提供從賞車、購車到售後用車整個過程的滿心服務，讓喜愛駕馭樂趣的消費者能與家人分享更多美好生活。

SUZUKI新北都鈴木汽車蘆洲服務中心開幕，TAIWAN SUZUKI經理荒井洋輔（左起）、TAIWAN SUZUKI協理潘瀅仁、TAIWAN SUZUKI董事長長谷川靖、新北都鈴木汽車董事長黃朝池、新北都鈴木汽車總經理傅義福、小白球有限公司董事長李建興共同剪綵開幕。（陳大任攝）

TAIWAN SUZUKI董事長長谷川靖（左）與新北都鈴木汽車董事長黃朝池合影。（陳大任攝）