林沛蕎推出首張客語專輯《Chill 幻》。（獨一無二娛樂文化提供）

新生代歌手林沛蕎首張客語專輯《Chill 幻》由台灣教父級電音製作人DJ大衛與台灣拉丁爵士天后官靈芝攜手合作擔任專輯製作人，嘗試用客語和在歐美蔚為風潮的各式電音曲風來做結合，呈現語言更多種不同層次的展現，專輯的整體調性更顯國際化，讓台灣客家流行音樂與世界潮流接軌，首波主打〈對愛失望〉以華語、客語2種版本發行，勇敢唱出經歷感情失敗的心情。

林沛蕎的音樂細胞遺傳自樂手父親與歌手母親，因父母工作非常忙碌，自幼養成獨立的個性，使得她比常人更早熟。畢業後出社會曾從事各種工作，包括服務生、街邊擺攤及造型師等，直到某日看到舞台上唱歌的媽媽，那種從容與自信令她心生嚮往；林沛蕎說：「從小幾乎每天看媽媽在唱歌是一種生活習慣。這麼多年後，再次仔細看媽媽的演出，才發現，那一位平時無論在什麼時候，陪伴在我身邊的、無話不說的媽媽，她在舞台上是另一種樣子，那種悠然自得信手捻來的底氣，就是我最想要的，這次我想唱出自己的聲音。」

下定決心後，林沛蕎開始駐唱之路，在許多餐廳Pub演出、找聲樂老師學習歌唱技巧，磨練自己的舞台經驗。之後參加ICRT西洋歌唱比賽、第一屆全球客家流行音樂大賽等斬獲歌唱冠軍，隨後音樂創作更獲得臺灣原創流行音樂大賽客語組佳作肯定，並與滾石電音合作發行數位單曲〈Don’t wanna be〉累積好口碑，近日終於發行個人首張專輯。