木柵二站為台北市首座快充充電站，且採共享模式。（劉彥宜攝）

欣欣客運羅斯福路幹線電動公車通車典禮，30日於木柵二站進行。為符合行政院2030年公車全面電動化目標，羅斯福路幹線全面汰換為電動公車，增加27輛公車，交通局預估，年底達650輛。此外，木柵二站快充站為台北市首座快充充電站，且開放業者同型號之車輛共享。

欣欣客運羅斯福路幹線電動公車30日進行通車典禮，台北市交通局長謝銘鴻、公運處長常華珍、欣欣客運董事長范大維及成運汽車董事長吳定發等都親自出席。

謝銘鴻指出，羅斯福路幹線27輛電動公車加入行列後，目前共有366輛電動公車、18條路線，是為電動公車的里程碑。常華珍補充，年底預估達650輛。

謝銘鴻提及，木柵二站快充站為台北市首座快充站，最大特色是欣欣客運可和其他業者共享充電，小客車同樣可使用，未來朝向與捷運調度站捷運機廠作共享場站，望增加充電設備，以促使2030年全面電動化時，充電設備同樣完備。

而電價將於4月調漲，對於電動公車成本是否增加？范大維回覆，電費雖然提高，但和油價相比仍較便宜，且場站於離峰期充電，成本並沒有增加太多，經費主要還是在購車部分，因此需要仰賴政府補助，示範型電動公車為全額補助。

而木柵二站提供46台快充電巴充電，為台北市首座快充站，可分散充電、隨時充電，只需要15分鐘，即可從20％的電量狀態補充至80％，還可避免夜間集中充電6至8小時帶來的風險，同時也不影響鄰近用電戶的使用權。

欣欣客運指出，羅斯福路幹線行經文山及中正區等文教區人口稠密場域，由柴油公車全面汰換為電動公車，可有效降低移動汚染源，維護該3區74.16萬人ロ及轉乘乘客。

欣欣客運說明，羅斯福路幹線往返行駛公車專用道里程為10.6公里，串連高鐡、台鐡及捷運車站計10個站位；行經12所學校、2所大型醫院、8處觀光休憩處所；可提供119條路線轉乘及每日均加發2班夜間公車，全年載客可達577萬餘人次。