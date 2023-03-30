農委會水保局台中分局長邱啟芳（中），今天特到場以行動力挺菜農。（大安區農會提供）

民眾只需攜帶大安農會存摺至現場，就可獲得一顆高麗菜，共有500顆高麗菜供民眾取用。（大安區農會提供）

近日天氣回暖高麗菜生長快速，造成市場供過於求價格下跌！大安區農會為力挺台灣菜農，30日假農會本部及海墘、松雅分部，舉辦高麗菜分送活動；農委會水保局台中分局長邱啟芳特到場以行動力挺，民眾只需攜帶大安農會存摺至現場，就可獲得一顆高麗菜，共有500顆高麗菜供民眾取用。

高麗菜因春節過後年節需求大降，加上盛產價格直直落，大賣場降到每顆25元左右，讓菜農幾乎欲哭無淚！大安區農會除現場發送500顆高麗菜外，農會也致贈轄內海墘、西安、頂安社區等照顧關懷據點，及龜殼里聖安宮、華山社會福利慈善事業基金會大安站及私立心安啟智家園等六處高麗菜。

大安區農會指出，農會還致贈區內機關學校，如大安國中、大安國小、海墘國小、永安國小、大安幼兒園、美強生幼兒園、我家幼兒園、公所、戶政事務所、衛生所、消防隊、大安分駐所、海墘派出所等13處，總計500箱高麗菜，除分享美食外，更支持台灣農業發展，力挺台灣農民並穩定市場。

農會總幹事蔡建宗說，高麗菜簡單蒸、炒、煮就可食用，也可以包水餃、做煎餅、做泡菜；清明節將至，大家吃的潤餅裡也習慣會加入高麗菜。高麗菜含有大量維生素C、纖維素、碳水化合物和各種礦物質，能降低乳癌風險、有效預防肺癌和食道癌，鼓勵民眾多吃高麗菜保持身體健康。

「菜賤傷農」！大安區農會強調，農民一年四季都看天吃飯，長年飽受菜金菜土的風險，希望大家都能力挺中部地區農民辛苦種植的高麗菜；「食在地、吃當季」，可有效確保蔬菜的新鮮度和品質外，並能以實際行動幫助辛苦耕種的農民，避免農民血本無歸。