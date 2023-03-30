中油於30日在大林蒲活動中心舉行第三重油加氫脫硫工場事故檢討改善報告。（洪靖宜攝）

高市議員陳麗娜與當地居民高喊：「中油不准復工，高雄市府失職」。（洪靖宜攝）

中油大林煉油廠去年10月發生氣爆火災，事隔5個月，中油今日公布「第三方調查版」報告。中油說，依據各方報告，研判E-3004-1出口端的集管箱下方破裂，是事故起源可能原因，有居民不滿，要求中油道歉及補償，煉製事業部副執行長陳正喜偕另名副執行宋智貴長及中油大林煉油廠長廖本源，一同連續3次鞠躬向居民道歉。

中油大林煉油廠第三重油加氫脫硫工場於去年10月27日發生氣爆火警，火勢猛烈，濃煙直竄天際，甚至傳出爆炸巨響，居民惶恐不安，甚至還發起「全面圍廠」。事隔5個月，中油於30日在大林蒲活動中心舉行第三重油加氫脫硫工場事故檢討改善報告，現場有不少居民前往聆聽。

現場由廠長廖本源說明，事故發生後，中油於去年10月28日啟動調查，發現事故現場有2處明顯破管，1處為「Flare管線」，另1處為「中壓蒸汽管線」，並於同年10月31日現勘，11月15日著手進行Flare管線切管作業，切管時發現管線有下沉現象，為避免意外發生，改為先移除上方設備E-3004，22日側板移除後，發現E-3004-1集管箱有裂縫。

後續經各單位的第三方調查報告，總結事故現場發現有3個破裂處，研判E-3004-1出口端之集管箱下方破裂為事故發生起源可能性較高，中油說，將依第三方公證單位分析結果檢討設備材質，防範工安事故再度發生。

市議員陳麗娜則認為，這份報告等了5個月，要不是當時與民團要求退回以及圍廠抗議，就沒有如今的事故真相，且現在的第三方報告與當時事故原因完全不一樣，感受到對市府和中油的不信任感，，中油工安意外頻傳，燃燒製造汙染，希望未來還沒發生事故前就能即早防制，並要求內部從上到下進行檢討。並與當地居民高喊：「中油不准復工，高雄市府失職」

沿海6里里長也紛紛表達自己意見，甚至還喊出要求中油賠償每位居民1萬元；其他里民也喊出廠長應要負責，螺絲才會緊；大林蒲遷村權益促進會理事長黃琨育也要求空汙補償費或慰問金等賠償表示中油心意。

煉製事業部副執行長陳正喜偕另名副執行長宋智貴長及中油大林煉油廠長廖本源，連續3次鞠躬向居民致上歉意。他提到，事發後市府希望給出初步調查方向，當時看到管線有破損，但都有研判許多可能原因，再經過第三放認證查明真正原因；至於居民提到的補償問題會帶回向上反映，並允諾會加強人員訓練，避免意外再發生。