長達五天的連假即將到來，許多家長利用這難得機會來規劃一場親子遊，高雄市政府觀光局直接推出親子遊程「fun心遊高雄觀光套票神攻略」，推薦家長連假帶小朋友到蓮池潭兒童公園、澄清湖迷宮花園、壽山動物園、金獅湖蝴蝶園和旗津等適合闔家同樂的打卡熱點遊玩時，搭配「壽山動物園加義大世界」的超值雙園護照；或搭配結合交通及知名觀光景點的場館門票和商家優惠、超划算的「高雄好玩卡」套票，讓大家48小時、72小時、五天四夜在高雄，吃喝玩樂都能方便、省錢又好玩！

高雄市觀光局長高閔琳表示，親子同樂最佳地點首選剛整建完成的壽山動物園，有深受小朋友喜愛的明星動物陣容，如台灣黑熊、紅毛猩猩、非洲獅、白老虎，及活潑好動的狐獴家族與呆萌水豚等，連假期間特別開放全國12歲以下兒童可免費入場，要趁機把握這優惠。

親子遊程不可少的動物園。(高雄市觀光局提供)

如果有親子出遊需求的家庭，5月31日前在義大遊樂世界網路商城，購買破盤價5折的限量「壽山動物園加義大遊樂世界」雙園全年暢遊護照，可享親子一年無限次暢遊雙園。另外觀光局也規劃結合全市交通運具，打通觀光任督二脈的高雄好玩卡套票，最適合自由行和演唱會觀光客，包括「打狗逛逛券」、「MenGo景點暢遊」、「鳳雄旺吉」、「踩風踏浪」、「越夜越好玩」、「高鐵高雄好玩卡」等6種高雄好玩卡套裝產品，也歡迎旅客多加選購，搭配運用創造旅行新體驗。

別錯過好康的壽山動物園結合義大遊樂世界的全年無限暢遊套票。(高雄市觀光局提供)

觀光局也貼心提醒，連假期間車潮眾多，各觀光區域景點的停車空間有限，建議市民朋友和外縣市遊客多多運用大眾運輸，一同提升更好的旅遊品質。更多旅遊及活動資訊，可至高雄旅遊網查詢！