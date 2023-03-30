恆生科技股指數跌1.12%，阿里健康跌逾9%，表現最疲弱；其次為京東健康跌6.3%。快手漲5.1%，表現最佳。

快手去年第四季虧損大幅收斂，表現優於市場預期。

阿里巴巴重組題材持續發酵，早盤開漲3%，目前漲近1%。

中石油去年獲利成長62%並創下歷史新高，稍早前漲5.5%報4.58港元，創下52周新高，目前漲4.6%，在藍籌股中表現最佳。

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