韓國總統辦公室30日就進口日本福島水產品的擔憂輿論表示，韓國政府絕不會進口福島水產品。

據韓聯社報導，韓國總統室當天上午以發言人室名義向媒體發布消息稱，在日本水產品進口問題上，政府將國民健康安全放在首位的立場保持不變。

據日本媒體報導，16日舉行的韓日首腦會談上，日方要求韓方撤銷禁止進口福島水產品的措施。另一家日媒前一日還報導稱，韓國總統尹錫悅會見日本前首相菅義偉時，就福島核電廠汙水排海問題表示，就算花費相當長的時間，也將就此徵得民眾理解。