韓國總統辦公室30日就進口日本福島水產品的擔憂輿論表示，韓國政府絕不會進口福島水產品。
據韓聯社報導，韓國總統室當天上午以發言人室名義向媒體發布消息稱，在日本水產品進口問題上，政府將國民健康安全放在首位的立場保持不變。
據日本媒體報導，16日舉行的韓日首腦會談上，日方要求韓方撤銷禁止進口福島水產品的措施。另一家日媒前一日還報導稱，韓國總統尹錫悅會見日本前首相菅義偉時，就福島核電廠汙水排海問題表示，就算花費相當長的時間，也將就此徵得民眾理解。
韓國總統辦公室30日就進口日本福島水產品的擔憂輿論表示，韓國政府絕不會進口福島水產品。
據韓聯社報導，韓國總統室當天上午以發言人室名義向媒體發布消息稱，在日本水產品進口問題上，政府將國民健康安全放在首位的立場保持不變。
據日本媒體報導，16日舉行的韓日首腦會談上，日方要求韓方撤銷禁止進口福島水產品的措施。另一家日媒前一日還報導稱，韓國總統尹錫悅會見日本前首相菅義偉時，就福島核電廠汙水排海問題表示，就算花費相當長的時間，也將就此徵得民眾理解。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。