大陸渤海油田去年新增油氣探明儲量創歷史新高。（大陸央視）

大陸央視新聞用戶端報導，中國海油天津分公司30日透露，2022年中國大陸第一大原油生產基地渤海油田年度新增油氣探明地質儲量近3億噸，創造歷史最高水準，為進一步夯實大陸海上油氣資源儲量提供了有力支撐，對保障國家能源安全具有重要意義。

2022年，渤海油田陸續發現了渤中19-2淺層中型岩性油田和渤中26-6億噸級大油田。渤中19-2淺層中型岩性油田的發現，拓展了凹陷區淺層岩性勘探成果，堅定了在凹陷區尋找淺層大中型岩性油田的信心。大陸最大變質岩潛山油田渤中26-6億噸級油田的發現，打破了渤海南部探區潛山一直沒有規模性商業發現的被動局面，為渤海隱蔽型潛山油氣藏勘探展示了廣闊的發展前景，對類似盆地的勘探具有重要指導價值。

據瞭解，渤海油田近5年來，先後探明渤中19-6、墾利10-2、渤中26-6等5個億噸級油氣田，累計新增油氣探明地質儲量超10億噸，年平均探明地質儲量超2億噸，為渤海油田上產4000萬噸提供了有力的物質保障，更推動海洋油氣成為我國重要的儲量接替區和能源增長極。