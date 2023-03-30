教育部長潘文忠今天在行政院院會報告「少子女化對策執行成果及幼兒園降低師生比規畫」，今年8月起逐步調整幼兒園師生比，從公共化幼兒園先行推動，然後逐步擴大，最終都達成1：12的目標，提升幼兒受教品質。

現行我國幼兒園師生比為1：15，係參考1981年制定的幼稚教育法且沿用至今，但為提升整體教保服務品質，引導全國公私立幼兒園調降師生比，教育部規畫幼兒園調降師生比方案，並爭取經費。

教育部國教署長彭富源表示，現行我國幼兒園師生比是1：15，已沿用超過40年，教育部規畫幼兒園調降師生比方案，以「不影響家長選擇平價教保服務的機會」、「依各地區公共化供應量、各園各年齡幼兒現況等情形，分年逐步達成」、「一般私立幼兒園，以獎勵取代強制」為原則。

其中公共化自今年8月起、準公共自2024年8月起逐步調整師生比；一般私立幼兒園則自2024年8月起尊重其參與意願。整體規畫以降低班級學生人數，且師生比達1：12為最終目標。

公共化幼兒園方面，教育部將採直接降到1：12或逐年降至1：12的策略。供需暫時較難調節者，兼採增班或增置教保員降低師生比，能調節時，隨即調降班級人數；至於已達成師生比1：12的公共化幼兒園則繼續維持，新設立的公共化幼兒園以1：12編班為原則。

至於準公共幼兒園，彭富源說，113學年起，將師生比1：12納為準公共合作要件之一，如為園內幼生無人結業離園，致無法立即降生者，則於契約期間內達成即可。

教育部表示，準公共幼兒園為調降班級人數且師生比至1：12，所產生成本將反映於收費，並由政府協助家長支付調增的費用；至於師生比已調降至1：12且繼續維持者，則提供2年的獎勵經費，每年10萬至20萬元。

一般私立幼兒園也是從113學年起實施，彭富源指出，尊重各園參與的意願，幼兒園調降班級人數使師生比降至1：12，所產生成本將反映於收費，並由政府協助家長分攤部分費用；至於師生比已降低至1：12且繼續維持者，則提供2年的獎勵經費，每年10萬至20萬元。