為瞭解市售eSIM的使用限制與消費者保護政策，消基會特於3月下旬隨機進行網路調查，提供消費者出國前選購參考，發現新型態服務中缺乏消費者保護政策，值得主管機關因應與要求業者改正。如大部分商品標示：下單完成並收到QRcode後恕不退費、eSIM一旦售出，不論原因，概不退換。

消基會抽檢市售11款eSIM卡服務，僅有1款標明在使用期限內，卡片破損無法辨識，或因其他非人為因素，造成卡片完全無法使用，經查該卡序號並無任何流量產生，可依照流程辦理退費，是比較符合消費者保護的政策，值得肯定。

消基會指出，本次調查中看到比較嚴重的問題是，在這項新型態服務中缺乏消費者保護政策，如大部分商品標示：下單完成並收到QRcode後恕不退費、eSIM一旦售出，不論原因，概不退換；但eSIM只是國內商家向國外電信商批進來的一串ID，在使用者未使用任何流量的情形下，應該如同機票，有合理的更換機制。

消基會呼籲數位發展部應對於eSIM販售，做出行政指導，包括販售業者應有能力從國外電信上查詢售出的eSIM是否有流量，對於主張無法上網的消費者，應有合理的退費機制；eSIM應可視消費者需求綁定開通日期，並在開始使用前提供更換機制，以方便消費者。