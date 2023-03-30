TAIWAN SUZUKI近年除了積極引進SWIFT、IGNIS等獎項常勝軍外，也提供具ALLGRIP系統的越野王者VITARA、休閒跨界風格旗艦車款SCROSS。今天更藉SUZUKI蘆洲服務據點開幕的同時，公布SWIFT與IGINS的最新TVCF。

TAIWAN SUZUKI表示，SWIFT是以獨樹一幟的造車思維創造了極富動感的外型，HYBRID輕油電科技結合12V ISG整合式啟動馬達發電機，恰到好處的動力輔助讓每個起步都輕鬆自如，搭配4.8最小迴轉半徑的靈活操控，以及SUZUKI Safety Support 8項主動安全科技的全面守護，形塑SWIFT超乎想像的駕馭體驗。TVCF更藉由劇情表現出SWIFT優雅、動感、安全和充滿科技感的特色，讓駕馭SWIFT成為最能享受心之嚮往的質感生活。

至於IGINS的TVCF概念則強調「不管要怎麼玩，IGNIS 比你想的還會玩！」隨時都能來趟說走就走的旅程，穿梭城市中的每個角落，感受每個意想不到的驚喜。小巧可愛的時尚外型及超繽紛的車色選擇，讓每一位女性都能輕鬆展現百變風格。高乘座的貼心設計，讓嬌小身材也能駕馭遼闊駕駛視野，上下車也更輕鬆優雅。搭配4.7m超小迴轉半徑的靈活操控性能，以及輕油電科技的輕快動力，享受開車樂趣就是這麼輕鬆自在。