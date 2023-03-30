甜食對身體健康的危害甚大，逐漸為人所知，但戒除糖癮實在困難，醫師表示，糖的成癮程度是古柯鹼的7倍，光靠意志力戒糖非常困難，因此提供民眾更有效的方法，例如多喝水、睡得飽、多吃發酵食物如泡菜、多吃豆類等水溶性纖維食物。

家醫科醫師李思賢在其臉書粉專表示，需要戒糖的人越來越多，但糖的成癮程度遠高於古柯鹼，若民眾覺得自己戒不掉糖，並非個人意志力的問題，因為人的意志力有限，但可以透過一些方法輔助，他提供數種方法，除了減少環境中出現甜食的機會，可以透過簡單的飲食生活習慣的改變來戒糖。

1. 隨時保持「不脫水」和「充足電解質」。人對糖的渴望常常是因為缺水或缺乏電解質，所以經常補充富含電解質的水也能降低對甜食的渴望。

2. 充足的睡眠。光是足夠睡眠就可大幅降低隔天的食量，若常常日夜不規律，尤其是輪班工作，就是戒糖的極大阻礙。

3. 多運動。運動能夠增加腦內啡，大大降低飢餓感及對甜食的渴望，李思賢非推薦在戒糖期間多做重訓或是高強度間歇性運動。

4. 多食用「短鏈脂肪酸」和「水溶性纖維」。短鏈脂肪酸如乙酸、丙酸、丁酸，可以對大腦傳遞飽足感的訊號，民眾可從發酵食品如酸菜、蘋果醋、泡菜中攝取；水溶性纖維也能增加飽足感，例如菊苣、豆類等。

5. 增加替代零食的選擇。戒糖期間可吃的零食有堅果、黑巧克力。