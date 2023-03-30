新埔褒忠義民廟30日舉行235週年春祭大典，縣長楊文科在致詞時，趁機懇託副總統賴清德為新竹縣的發展，支持台知園區和竹科三期在內政部過關，世界客家博覽會新竹縣只獲中央補助500萬元，不要忽略新竹縣，但賴清德有聽沒回！

楊文科致詞時特別感謝賴清德副總統，說他曾寫信給賴副總統，為了台知園區和竹科三都市計畫的發展請命，台知園區自義民廟董事長林光華擔任縣長時啟動，迄今已經20多年，他上任後也持續推動。

如今，竹北市房價高漲，也與供需有關，都市計畫非開發不可，他不解為何行政單位一直推辭，也懇請賴副總統支持。

楊文科說，此外，世界客家博覽會今年夏天即將在桃園市舉辦，新竹縣為客家大縣，卻僅獲中央補助500萬經費。

楊文科指具有客家文化的縣市不僅桃園，包含新竹縣、苗栗縣甚至到屏東、高雄，要大家參與可以彰顯客家精神，不要忽視新竹縣。賴清德接著致詞，並未對楊文科的請託做出任何回應。

桃園市長張善政致詞時提及，很榮幸參加義民廟235周年春祭大典，桃園、新竹縣為兄弟縣市，憑著與楊縣長30多年的交情及兄弟縣市的情分，今年世界客家博覽會將密切合作，沒有經費人力的問題，只有團結才能彰顯客家文化的特色，以及源遠流長的精神。

張善政說，客家博覽會將不分黨派、縣市合作，把客家博覽會辦到成為全世界客家朋友的驕傲。