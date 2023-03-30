由於近期蛋荒嚴重，農委會從澳洲等10國專案進口雞蛋，第一波已在昨（29）日進入賣場，10入裝售價落在68至69元，平均1顆約將近7元。農業專家「Lin bay好油」林裕紘對此在臉書上曝光澳洲蛋價，價格相當驚人。

「Lin bay好油」今日在粉專貼出一張澳洲昨日蛋價，從照片中可以看到，澳洲一盒12顆裝的雞蛋，大約落在7至11澳幣之間，換算成台幣，1顆約於11.6至18.3元之間；「Lin bay好油」表示，自己先前就屢次強調，澳洲雞蛋是全世界前10貴的。

對於台灣進口蛋的市售價，「Lin bay好油」繼續分析，從全世界前10貴的地方買雞蛋，經過昂貴的空運，再加上含關稅30%、預扣營業稅5%，在台灣上市一盒只要70元，換算下來1顆7元，遠比在澳洲便宜多了，「刁民就不要抱怨了，還不知道感恩嗎？要感謝台灣人民站起來了，要感謝國家分配的偉大力量。」

另對於農委會主委陳吉仲昨日在臉書表示，「中國出口雞蛋給澳洲，澳洲出口雞蛋給台灣」是認知作戰的說法，「Lin bay好油」狠酸，會相信的人，才是真的智能可能堪慮。