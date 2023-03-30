美系外資最新對於PC半導體釋出最新看法，針對市場投資人仍舊保守，美系外資提出四大正向論調，肯定現階段PC半導體相關個股是具有建設性的，首先，大多數市場認為PC很難出現復甦，主要因為WFH(居家辦公)經濟的終結，這種假設容易反映出可能2023年、2024年的支出不足，進而認為PC產業難回溫；再者，投資者還根據渠道的庫存做出判斷，但其實市場看到的渠道庫存僅代表美國PC市場的一部分，故產生對其恢復動能的質疑；第三，即使短期數據上出現正向訊號，但市場也不認為需求會持續到下半年，反倒認為將和智慧型手機一樣，沒有強勁的增長動能；最後，就是市場投資人青睞AI(人工智慧)相關半導體更勝於週期性的消費產品，就算在需求疲軟下，雲端相關半導體仍是市場投資人傾向加碼的個族群。

美系外資表示，PC相關半導體個股中，有瑞昱(2379)重申今年營收年增將持平到增長，華邦電(2344)也發現到近期來自CPU供應商對於PC快閃記憶體的需求，由於先前3個月。此外，復甦不再單純僅和庫存補貨相關，現在已經看到兩個消費PC客戶表示第一季度潛在QoQ(季對季)的增長。

針對相關PC半導體各股中，美系外資表示，譜瑞-KY仍然是首選，其2024產品週期最為豐富，將目標價由1125元調升到1200元、評等加碼，另外，也關注到瑞昱上半年毛利率表現或是下半年營收回溫，同樣給予加碼評等、目標價450元；祥碩目標價由1175元調升到1320元、評等加碼。至於力智則持續維持減碼評等、目標價165元。