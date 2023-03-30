此外，今年的億級商辦交易，像是「書田大樓」10樓、「環球經貿中心大樓」7樓、內科「長虹NASDAK」5樓、「聯虹識野科技大樓」3樓，也都看到法人置產蹤跡，值得一提的是，3月時「新光證券」以無貸款方式買下中正區「重慶大樓」11樓戶，總價約1.15億元，該樓屋齡已高達50年，顯示精華地段老商辦仍相當受歡迎。

台灣房屋中正加盟店店東李毅甫表示，「重慶大樓」坐落於城中區，鄰近台北車站及北門，由於重慶南路是早期許多銀行的總行據點，至今仍是銀行金融、證券業林立，建物大多為老舊辦公電梯大樓，且該樓使用分區屬商四，容積率高，若價格合理仍吸引買家進場置產，作為自用或出租使用，目前此區商辦月租金單價約落在1400~1700元，未來還可以等改建的機會。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，平均地權條例的修法「管住不管商」，因此今年私法人逐漸將目光，從豪宅轉向商用不動產。而在通膨的預期心理下，高資產族的對於優質商辦購置規劃更加積極，在央行升息至今已達3碼的情況下，預期投報率也應隨之上調0.75%，由於精華區老商辦更具「低買價」、「高投報」特色，以及「高出租率」的地段優勢，因此今年精華區中古商辦將成為交易重點。