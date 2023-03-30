受到環境北風影響，高雄位處下風處，再加上30日上午濃霧抑制大氣擴散，導致高雄地區中午前PM2.5易累積，部分空氣品質測站空品AQI指標呈現橘色提醒等級，高市府環保局根據空品預報提前啟動應變措施，由於30日午後海風增強，擴散條件轉好，相關空氣品質指標將逐漸恢復普通等級。

高市府環保局表示，30日上午受到濃霧影響，嚴重抑制大氣擴散條件，且環境北風影響位於下風處的縣市，導致高雄中午前易累積PM2.5汙染物，這也使高雄30日上午空氣品質AQI指標部分呈現橘色提醒等級， 預計中午過後，逆溫消失且風速上升，空品將獲緩解。

環保局指出，透過29日環保署空品預報顯示空品狀況，已提前通知國喬、龍慶等轄內大型業者持續降載減少汙染排放，並持續關注空品變化，啟動應變措施，包括稽查工廠空品不良應變作為，確認防制設備正常操作、執行農廢燃燒熱區無人機巡查，嚴禁露天燃燒行為、針對船舶物料裝卸過程，持續執行多重防護措施、於交通熱區加強執行機車不透光率遙測。