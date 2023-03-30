苗栗縣頭份社區心衛中心30日正式啟用，由苗栗縣副縣長鄧桂菊主持。（謝明俊攝）

苗栗縣頭份社區心衛中心30日正式啟用，座落在頭份活動中心2樓。（謝明俊攝）

苗栗縣頭份社區心衛中心30日正式啟用。（謝明俊攝）

苗栗縣頭份社區心衛中心30日正式啟用。（謝明俊攝）

經過多月籌畫溝通協調，最後在苗栗縣長鍾東錦全力支持協調下，苗栗縣第2座心衛中心，30日上午在頭份市正式成立啟動，這個心衛中心將負起頭份市、竹南鎮、造橋鄉、三灣鄉、南庄鄉等中港溪地區20多萬縣民心理衛生諮詢服務，尤其是這幾年受到疫情影響，許多需要關心的鄉親將有專業心衛人員協助，讓家庭生活更為幸福。

據統計，苗栗縣人口為53萬餘，其中列管的精神病患為2080人，平均每257人就有1人是需要追縱關懷的對象，除了需要穩定就醫服藥及工作人員關懷外，家庭親友的支持關心，以及社會理解與包容也是非常重要因素。

2016年，苗栗縣政府衛生局率先全國推動成立毒品防制及心理衛生中心，並在中央衛福部的預算支持下，2022年在苗栗市福麗里活動中心，成立全縣首座心衛中心，30日啟用的頭份市心衛中心為第2座。根據中央衛福部的規畫，在苗栗縣每33萬人建置1座社區心衛中心，原本衛福部核准苗栗縣設置2處心衛中心，鍾東錦認為目前縣民非常需要心衛中心的協助，因此全力向中央爭取加設第3座心衛中心，規畫設在苑裡鎮，讓有需要求助的鄉親不用南北奔波。

頭份心衛中心座落在頭份市頭份里活動中心2樓，當初衛生局在徵選苗北地區心衛中心位置時，在頭份市長羅雪珠及頭份市衛生所主任徐春仕全力推薦促成下，羅雪珠同意撥用新落成啟用的頭份里活動中心2樓，當做心衛中心辦公室，由於心衛中心就與頭份市衛生所比鄰而居，未來更有效地結合共同為市民身心理健康服務。

頭份社區心衛中心啟用典禮，由副縣長鄧桂菊等共同主持，鄧桂菊呼籲有需要協助的鄉親，只要遇到任何心理健康的照顧壓力時，都可以向心衛中心尋求心理諮商，營造更美滿的家庭生活。