六福村一隻狒狒逃脫多日中槍身亡，引起各界關注。一名網友好奇詢問，園區少了一隻狒狒卻無人發現是不是有點扯，畢竟都逃了快3周，引起網友討論，不少人回憶起事情爆發初期，六福村清點完狒狒還說「沒有少，還多一隻！」如今慘遭網友吐槽，多生1隻都不知道，跑掉1隻當然也不知道，可能沒植入晶片以為能混過去。

一名網友今在PTT上發文分享，六福村少了一隻狒狒卻無人知道，動物園難道都不用進行早點名嗎？如果因為園區裡面狒狒很多，最初沒有發現狒狒不見了，但這隻死掉的東非狒狒逃跑快要3周，工作人員也沒有發現有少，是不是太扯了？

貼文引起網友討論，不少人回憶起六福村先前清點園區狒狒時還說「沒有少，還多一隻！」忍不住吐槽，「他們不是還說多一隻？」、「如果會多1隻，當然可能會多2隻」、「多1隻就能多2隻、3隻，可見根本沒在管理」、「多生1隻都不知道，當然跑掉1隻也不知道」、「多1隻變少1隻，看來他們算到自己吧？」

不少網友也說，管理上百隻的狒狒很不容易，但既然當初決定要接受ㄅㄆㄇ猴園的狒狒，就要好好管理，「要管理好還是要打晶片，要不然太難了」、「有空結紮卻沒有空植入晶片？」、「管理鬆散又沒有系統」、「沒晶片以為可以蒙混過去？」

在這次事件爆發之後，園區裡的狒狒是否將全數植入晶片？六福村表示，由於植入晶片必須要麻醉或採取一些不人道的方式，因此會與各主管單位研擬，該怎麼做才比較適當。