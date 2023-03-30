行政院會今（30）日通過貨物稅條例修正草案，現行新購節能家電每台最高減免2,000元措施，將從原本6月14日到期，再延長2年，到2025年6月14日止。

財政部指出，30日行政院會通過貨物稅條例第11條之1、第31條修正草案，修正重點包含一、續延長購買經經濟部核定能源效率分級為第1級或第2級新電冰箱、新冷暖氣機或新除濕機（以下合稱節能電器）非供銷售且未退貨或換貨者，每台最高減徵貨物稅2,000元，實施期間2年至2025年6月14日。

二、財政部說，刪除逾期繳納貨物稅加徵滯納金計徵方式及逾繳納期限30日仍未繳納者移送強制執行等規定，回歸稅捐稽徵法第20條規定辦理。

財政部說明，為達成節能減碳綠色消費政策目標，貨物稅條例第11條之1規定，自2019年6月15日起購買節能電器可申請退還減徵貨物稅實施期間2年至2021年6月14日；2021年5月26日修正展延實施期間至2023年6月14日止。

財政部統計，截至2月底止，已退還減徵節能電器約749萬台，減徵稅額約124億元，創造節電效益、抑低二氧化碳排放及節省民眾電費負擔。惟據經濟部評估，目前10年以上老舊電冰箱、冷暖氣機及除濕機仍有835萬台，占家庭現存數量達25％，為持續鼓勵民眾購買節能電器並帶動電器產業轉型發展，參採經濟部意見，擬續延長本條例第11條之1購買節能電器退還減徵貨物稅規定實施期間2年至2025年6月14日。

財政部表示，上述修正草案行政院將核轉立法院審議，該部將會同經濟部積極與立法院朝野各黨團溝通，期早日完成修法。

陳揆表示，該項措施實施到現在，節省電費支出又有效創造節電效應，不只節能減碳，對社會經濟有相當大效益。該項退稅加上經濟部購買能源效率分級標示一級的冷氣、冰箱，家戶均可申請每台最高補助3,000元，最多可以領到5,000元，既環保又省錢。

對於減徵貨物稅帶來的稅損，財政部次長李慶華說，每年19.22億元，但因為會促進民眾消費，貨物稅、營業稅、營利事業所得稅、關稅會增加，減徵跟增加稅收相互扣抵每年淨損4.87億元。評估如果不採行這樣措施，而是由政府透過補貼汰舊換新，每年需要多編列62.66億元，這樣措施其實是替政府節省57.79億元，每年節省電費也有10.5億元，對政府財源調度、促進民間消費跟節能減碳是有正面效益。

至於汰換速度是否會如預期？李慶華說，2019年實施以來，每年增加新購買數量有300萬台，去年甚至有400萬台，估計延長兩年照每年消費台數，應該可以鼓勵民眾加速汰舊換新。