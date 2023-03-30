蔡英文總統出訪中美洲友邦，30日過境美國紐約第二天行程，上午將與台灣在紐約青年座談；下午與友邦聯合國常代進行酒會，會後與小廚神朱如茵等人互動；晚間參與智庫哈德遜研究所活動演講及受獎，智庫主要人物包括前國務卿蓬佩奧等人都將出席。

蔡英文「民主夥伴共榮之旅」今天抵達紐約，隨同蔡英文總統出訪的府副祕書長張惇涵今晚公布30日行程，上午將參訪台灣青年林思妤、鄭衍莉在美國紐約所開的「雲海嚴選柑仔店」，裡面賣的都是台灣產品跟小物，隨後到另一位台灣青年經營的Win Son Bakery與青年早餐及座談。

30日下午1點蔡英文將赴約約辦事處，與友邦聯合國常代進行酒會，會後與小廚神朱如茵及赴紐約參展之插畫家鍾逸婷與張雅晴互動。晚間出席哈德遜研究所贊助的閉門活動，接受頒發「全球領導力獎」，並發表演說。

張惇涵表示，基於台美默契，不公布與會者名單。由於蓬佩奧擔任該智庫「中國中心」諮詢委員會主席，外界預料將會出席。