宜花東獲獎數最多 花蓮高工全國技能競賽分區賽1金5銀4優勝8佳作

機器人系統整合選手溫韋辰、莊承榮討論程式與模擬動畫。

第53屆全國技能競賽北區分區技能競賽日前在桃園舉辦，花蓮高工6職類共獲1金5銀4優勝8佳作，共18人獲獎，10人順利取得晉級全國賽的門票，是宜花東獲獎人數最多的學校。近年勞動部積極推廣技能價值與技能競賽，讓職業技能向下紮根，花蓮高工提供師資與資源協助自強國中、國風國中培訓青少年組選手，也獲得1金1佳作的好成績。

CAD機械設計製圖選手曾信叡正在研究實物測繪的工程圖。

獲得金牌的是電器裝配職種黃邱聖傑，銀牌有電氣裝配葉紘愷，工業控制陳昭翊，CAD機械設計製圖曾信叡，機器人系統整合溫韋辰、莊承榮，前3名選手不僅有推甄升學加分20%還有獎金；獲得第4名的有機器人系統整合呂智家、張駿騫，及機器人職種洪恩霖、孟以寧，雖然沒有獎金，仍然有增加甄選總分15%的優待。

此次獲得電氣裝配金牌的黃邱聖傑，升高二的暑假才在導師柯貞伊老師的鼓勵下加入選手訓練，由於起步晚，他對自己沒信心，覺得每天放學後及假日風雨無阻的練習很辛苦，另外校內模擬賽偶爾成果不如預期輸給學弟，種種原因常常讓他陷入低潮，還好有導師的傾聽與鼓勵，選手間的相互督促，班上同學也會到選手室跟他聊天紓解壓力，還有指導老師賴煥宗犧牲假日的辛苦陪伴，才讓他在選手路上繼續堅持。

電器裝配金牌黃邱聖傑在牆面畫水平線的謹慎神情。

同職種銀牌的葉紘愷，父親從事水電行業，所以當初選擇花蓮高工就讀，父親就勉勵他認真學習，以成為選手為目標，歷經三次校內選手的選拔賽，得到寶貴的機會，在選手練習最辛苦的就是長時間的練習，有時候也會想偷懶，但是一想到所有選手都自主、自律的進行訓練，他就覺得應該要跟上大家的腳步，好好努力。佳作的羅頂酉是這次比賽的遺珠，比賽中的失誤導致裁判沒有對他的作品進行測試因而失分，但他還是憑藉優異的彎管、拉線和配電技術，拿下佳作，不甘心的他會記取教訓，在選手的崗位上持續精進。

在機器人系統整合獲得銀牌的溫韋辰和莊承榮，兩人選擇花工就讀都是想習得一技之長，溫韋辰在比賽中負責機器手臂的程式，遇到最大的困難是程式完成後還必須做動畫模擬，為了讓動畫模擬符合比賽題目的要求，讓他絞盡腦汁，莊承榮在比賽時最緊張的時刻，是機械手臂運行時，夾起的工件撞到靜置的物品，導致機械手臂停止運行，後面的分數都沒拿到，與金牌失之交臂。

優勝第4名的呂智家和張駿騫，是學長學弟的組合，呂智家有參加第51屆全國賽的經驗，在練習時機械手臂的程式和機構都必須瞭解，才能和學弟共同學習一起成長。機器人系統整合的選手們非常感謝指導老師黃啟彰，解題時老師都要他們自己先動腦思考，再提出問題，引導他們尋找解答，老師也常跟選手說：不要擔心其他對手，你們是很強的，在老師的鼓舞下，建立起自信心，上場比賽時才能穩定發揮。工業配線銀牌的陳昭翊，目前開始備戰全國賽，除了指導老師楊秀樹的悉心指導外，沿襲電機科的優良傳統，就讀大學的學長也協助練習，並且傳授他全國賽的經驗。

CAD機械設計製圖銀牌曾信叡，國中時接觸過AutoCAD軟體，產生興趣後自然以花工製圖科作為第一志願，這次比賽題目出現特殊的機械加工材料，讓他一時之間不知如何下手，幸而憑藉豐富的練習經驗，最後終於想出不同的製圖方法，奪得銀牌。

除了順利晉級全國賽的選手外，其他榮獲佳作的選手分別是：機電整合洪阡祐、林霆，指導老師黃發斌；CAD機械設計製圖莊秀智，指導老師宋祐禎；機器人林亦恩、邱宇漢，指導老師吳正旭、陳榮鴻；機器人張文賓、葉亭葦，指導老師吳正旭、王巧雲。

校長黃鴻穎表示，花蓮高工再度與桃竹苗分署及花蓮數所國中攜手，本屆成績躍進再創巔峰。在六大職類中榮獲佳績，全歸功於指導老師，不僅磨練選手的專業技能，更為選手建立信心，讓他們在競賽上有出色的表現，將來更得以實現自己的夢想，期盼10位晉級全國賽的選手們，精益求精，勤加練習，進而為花蓮爭光。