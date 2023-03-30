前總統馬英九率團至大陸訪問，今天上午參訪抗擊新冠疫情武漢保衛戰專題陳列展。（藍孝威攝）

前總統馬英九率團至大陸訪問，今天上午參訪抗擊新冠疫情武漢保衛戰專題陳列展。馬英九表示，台灣和大陸之間在醫療方面有技術合作的協議，希望可以充分的運用。馬英九下午將赴武漢大學與師生座談，晚間傳將會見國台辦主任宋濤。

進入展覽館，一開始介紹大陸國家主席習近平如何掌舵領航抗擊新冠肺炎疫情。馬英九聽館內人員講解時，問習近平在疫情期間來過武漢幾次？大陸官員齊聲說道，「5次！」在解說過程中，馬英九三度給予掌聲。

馬英九參訪結束後接受媒體聯訪。馬英九表示，「在張院長的領導之下，疫情初步得到控制，使得它不會大幅的向外擴張，個人對這點感到非常敬佩，這不光是對中國大陸，而是對整個人類的貢獻。」

現在大陸針對疫情防控措施進行優化調整，對疫後的兩岸交流有什麼期待？馬英九表示，大家都努力的把抗疫工作能夠做得更完整，所以雙方有很大可以合作的空間，台灣跟大陸之間也有在醫療方面技術合作的協議，希望也可以充分的運用。

不過，在馬英九辦公室最先發布的第一版行程中，並沒有規畫參觀新冠疫情武漢保衛戰展覽，為何後來又加上這個行程？馬英九對此回應，「為了給你們一個驚喜。」

馬英九今天上午於武漢市先後參觀辛亥革命博物院、黃鶴樓，沿途皆有大陸民眾在外等待、揮手和歡呼，馬前總統在車內聽到後，隨即搖下車窗親切回覆：「歡迎大家來台灣玩。」

馬英九一行今天下午將前往武漢大學參訪，並與師生座談交流。現在正值初春時節，武漢大學校園內各處櫻花綻放，微風吹過落英繽紛，有中國最美大學之稱。

據了解，大陸國台辦主任宋濤今天抵達武漢，今晚將會見馬英九。但馬辦尚未公布行程。