台中市中區台灣大道299巷10號30日上午驚傳房屋倒塌，目前已救出其中1名約60歲男性OHCA送往台中醫院急救，剩餘2名待援。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

台中市中區台灣大道299巷10號30日上午驚傳房屋倒塌，共有3名工人遭到活埋，台中市消防局獲報趕往現場，目前已救出其中1名約60歲男性OHCA送往台中醫院急救，剩餘2名待援，其中1名遭埋工人的哥哥趕到現場，兩度想衝進封鎖線遭攔，急喊「我弟弟和阿嬤呢？」

台中市消防局30日10時44分獲報中區台灣大道一段299巷10號災害搶救房屋損毀案件，經警方轉報稱房屋倒榻壓到人，經聯繫報案人表示現場為工地施工，隔壁2樓RC結構建築物倒塌，出動第七大隊、信義、中區、中港、北屯、大誠及西屯前往搶救。

大約於12時20分，其中1名遭埋工人的哥哥趕到現場，兩度想衝進封鎖線遭攔，急喊「我弟弟和阿嬤呢？」；哥哥焦急表示，弟弟今日出門工作帶著阿嬤一起，「拜託大家救他」，警察先將其攔住安撫。據了解，現場人員已先將阿嬤送往照護機構安置。

光復里長張富星表示，現場為一整排房屋，當初7號房屋屋主欲施工時，有找5號房屋屋主一起，但5號房屋屋主沒有答應。由於這整排房屋都是年代久遠，7號施工挖空後，5後房屋向右倒榻，導致3位工人遭活埋；目前已救出1名工人送往台中醫院，剩餘2名待救援，搜救犬已有聞到2名工人氣息，消防人員挖深1公尺尚未找到。