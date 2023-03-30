針對喜歡暢飲大杯容量咖啡，同時享受醇濃口感與豐厚咖啡油沫（Crema）的咖啡老饕，Nespresso推出全新VERTUO POP系列咖啡機型，結合創新科技、時尚美感與直覺式操作介面，只要入門價格即可享受到高品質又講究的臻選厚萃咖啡，滿足年輕世代咖啡愛好者暢飲大杯量的偏好與對專業口感的追求，亮麗繽紛外型為喜愛多元色彩客人，帶來視覺與味覺的革命性新體驗。

VERTUO POP 於3月30日首次在台亮相，以5,900元的輕巧價格定位，推出共6種搶眼玩色選擇與25公分小巧外型，成就各種吸睛的居家風格點綴；搭載兩大尖端科技展現的專業萃取工藝，與簡易的操作設定，更將成為時下年輕族群挑選咖啡機時的入門首選。即日起至5月17日止，新機上市期間更推出限時優惠價：4,700元，勢將吸引時尚品味咖啡迷們入手品鑑。

VERTUO系列咖啡膠囊更因應不同產區、處理方法所帶來的各式細緻風味，推出大杯濃縮咖啡、大杯臻選咖啡或工藝精萃咖啡系列等超過30款風味選擇，以鋁製膠囊完整封存咖啡香氣，重現義式濃縮、拿鐵、大杯黑咖啡、甚至是手沖等級的精品咖啡口感。