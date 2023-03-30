木柵二站為台北市首座快充充電站，交通局長謝銘鴻、公運處長常華珍參觀電池相關裝置。（劉彥宜攝）

為於2030年公車全面電動化，欣欣客運羅斯福路幹線汰換為電動公車，並於30日進行通車典禮。仍議員質疑，2030目標不簡單，電力和空間都是困難。台北市交通局回應，內湖、南港和松山用電較為困難，擬與捷運機廠合作，目標於北投、港湖設充電站。

為符合行政院2030年公車全面電動化目標，羅斯福路幹線全面汰換為電動公車，增加27輛電動公車。此外，木柵二站快充站為台北市首座快充充電站，且開放業者同型號之車輛共享。

民進黨台北市議員簡舒培則說，2030全面電動化不簡單，充電需求尚未全面滿足，且充電站為鄰避設施，與地方溝通還要加強，沒有電力和充電空間，就算電動車足夠，仍無法上路。

國民黨台北市議員楊植斗指出，油電混和的公車仍有必要，全面電動化的政策要增加彈性，促進環保的同時，避免因為缺電導致交通打結，且充電樁也要有業者自己的發電系統，不全面仰賴台電。

公運處長常華珍回覆，內湖、南港和松山用電較困難，但木柵二站並沒有電力問題，在較為艱困的區域，將看捷運機廠是否能提供協助，若可以的話，北投將第一個設設充電站，接著評估內湖、南港是否能成為第二個機廠充電站。

至於空間問題如何突破？常華珍解釋，公運處有16個場站，且從柴油巴士變為電動巴士，並沒有鄰避問題，也會再加以爭取公車用地。