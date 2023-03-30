大學甄選入學委員會公布今年申請入學一階篩選結果，專家解析，去年有許多校系通過一階篩選的級分暴跌，但今年因為學測數學A變簡單，這些學系都回到以往的正常水準；此外，今年申請入學，航運科系通過篩選級分並未提高。

升學專家藍天予表示，去年學測數學A是歷年來最難，造成許多有採計數學A的校系讓考生卻步、通過門檻突然降低。而今年因為數學A難度有稍降，所以這些去年暴跌的校系都有所回升。

藍天予舉例，陽明交通大學醫學系醫師工程師組去年通過一階篩選是52級分，今年則回到57級分；台大土木系去年通過一階篩選是42級分，今年也回到50級分。

藍天予還說，去年數學A很難，考生得分偏低，許多人認為自己成績差，有些校系就不敢去填，導致這些校系在一階篩選時根本沒有學生可篩。但今年狀況不一樣，數學A變簡單了，各校系都有學生選填，招生狀況比去年好很多。

在今年大學繁星推薦時，被稱為「航海王」的長榮海運，連續2年發40至60個月年終獎金，提高學生選填航運相關科系的意願，海大即為當中受惠者。

不過藍天予表示，在申請入學這個管道，海洋大學或航運相關科系通過篩選級分並未特別高，反而有些學系因為採計今年較難的英文科成績，導致通過一階篩選級分反而下降。