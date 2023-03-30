太陽30日在主場迎戰灰狼，也是杜蘭特（Kevin Durant）因傷缺陣後首場出賽，3個禮拜沒有參與正式比賽，杜蘭特手感相當生疏，全場18投僅中5，少了杜蘭特得分支援也讓太陽陷入苦戰，所幸戴文布克（Devin Booker）狂砍29分挺身而出，擋住灰狼末節反撲，最終太陽以107比100力克對手，拿下3連勝。

杜蘭特迎來太陽主場首秀，不過狀態並不是太好，前兩節8次投籃只中1球，半場僅拿下3分，即使如此太陽依然有辦法與灰狼抗衡，靠的就是布克搶分能力，灰狼則是在唐斯（Karl-Anthony Towns）半場20分帶領下，以3分領先進入中場休息。

第3節杜蘭特稍微找回手感，這節他拿下7分，加上布克持續穩定發揮，太陽3節打完反倒以7分領先，灰狼雖在末節發動反撲，只可惜始終無法將比數反超，讀秒階段太陽4罰穩穩命中鎖定勝局，繼續排名西區第4，輸球的灰狼雖然中止4連勝，但依然排在西區第7。

即使滿足所有付出條件，杜蘭特本場依然受到出賽時間限制，登場27分鐘只拿16分，投籃命中率不到3成，對於素有「得分機器」稱號的杜蘭特來說相當罕見，太陽先發5人全員得分上雙，灰狼愛德華茲（Anthony Edwards）攻下全場最高31分，唐斯則是有25分進帳。