大學個人申請第一階段篩選結果揭曉，彰化女中共1119人次通過一階門檻。其中更有645人次通過國立大學一階門檻，包括台大30人次、清大23人次、陽明交大18人次、成大37人次、政大39人次；醫學系目前有5人次通過第一階段，表現亮眼。

彰女繼今年2月23日大考中心公布今年學測成績，彰女單科15級分有79人次，家長會頒發獎金恭賀考生。緊接3月21日大學繁星推薦放榜有31人錄取，其中13人錄取台大、成大、清大、陽明交大、政大，2人錄取中醫系，4人通過醫學系第一階段。延續學測成績公布和大學繁星推薦放榜捷報連連，今天公布大學個人申請第一階段表現更加亮眼。

彰女表示，大學個人申請一階篩選，每人最高可錄取6所校系，彰女今年高三應屆畢業生有520個人，共有1119人次通過公、私立大學一階篩選，其中更有645人次通過國立大學一階門檻，其中，台大、清大、陽明交大、成大、政大共147人次，另有5人通過成大醫、高醫、慈濟大學、中山醫學大學醫學系。

校長陳香妘表示，學校有完善的輔導機制，提供學校學系選擇、備審製作和模擬面試等升學資源，在個人申請第一階段放榜之前，就已開始為學生進行第二階段模擬面試，盼透過充分準備協助學生順利錄取理想大學和科系。