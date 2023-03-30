大陸央視新聞報導，中國消費者協會、中共共青團中央30日發布消費警示，樹立健康消費觀，遠離不良「校園貸」。隨著互聯網和普惠金融迅速發展，大學生的消費需求和信貸需求日益高漲，大量非銀行機構和平台依託互聯網逐漸滲透到大學生群體，向大學生開展貸款業務，這就是所謂的「校園貸」。「校園貸」具有數額小、效率高、門檻低、範圍廣等優勢，吸引了眾多有超前消費需求的大學生辦理貸款。

中消協提示，「校園貸」風靡的背後也存在著嚴重隱患。一方面，當前「校園貸」市場存在辦理貸款業務門檻低、經營者資質參差不齊、身分審核形同虛設、合約資訊不透明、風險提示不充分等一系列問題；另一方面，由於大學生「三觀」尚未完全成熟，物質需求旺盛，對未知事物的好奇心強，但自身控制能力較差，風險防範意識薄弱，再加上社會經驗缺乏，容易落入不法分子的圈套。

對此，中國消費者協會、共青團中央提醒廣大青年學生消費者，理性考慮超前消費，審慎選擇貸款機構，避免陷入不良「校園貸」陷阱。

中消協稱，一要樹立正確消費觀念，培養理性消費意識和良好消費習慣。二要學習金融理財知識，量入為出，清醒地認識到分期付款、超前消費、網路平台借貸的本質。三要增強風險防範意識，及時向公安機關報案。四要找正規銀行機構貸款，確保合約條款合法、合理。

中國消費者協會、共青團中央呼籲各方加大關注「校園貸」，積極構建多方協同共治格局，完善行業准入、營運監管體系，明確行業准入門檻，健全行業風險防控機制，排查整頓違規機構，針對大學生提供定製化、規範化、安全放心、真實透明、風險可控的金融產品和服務。