後龍鎮長謝清輝30日上午扮起吼龍騎士送禮物到後龍國小。（後龍鎮公所提供／謝明俊苗栗傳真）

後龍鎮長謝清輝30日上午扮起吼龍騎士，與縣議員林寶珠等送禮物到後龍國小。（後龍鎮公所提供／謝明俊苗栗傳真）

兒童節將近，後龍鎮長謝清輝與後龍國小校長林信全，30日上午一同扮起「吼龍騎士」陪同後龍國小的小朋友們歡慶兒童節，今年鎮公所為了加強小朋友們環保意識，特別選購了不銹鋼隔熱餐盒要讓學童們用的方便、吃的安心也教導學童們減少使用塑膠餐盒、一次性餐具。

苗栗縣後龍鎮公所30日上午到後龍國小贈送小朋友2023年歡樂兒童節禮物，向小朋友們祝賀兒童節快樂，這也是疫情封禁2年後，與鎮內孩童一同歡樂迎接疫情解封後的第1個兒童節。

後龍鎮長謝清輝及後龍國小校長林信全，渾身解數地扮成象徵後龍的「吼龍」騎士現身，向學童們贈送兒童節禮品，當2位吼龍騎士走進低年級的教室裡，充當驚喜快遞員，騎著吼龍進教室送小朋友們兒童節禮物。讓學童們都興奮地高喊著「吼龍騎士來了！」在收到精美禮品後，更是開心的拉著變身龍吼騎士的鎮長、校長一同開心合影留念。

今年鎮公所特別選購不銹鋼隔熱餐盒要讓學童們用的方便、吃的安心也教導學童們減少使用塑膠餐盒、一次性餐具。全鎮國小及公私立幼兒園約2500名學童，都將陸續收到今年的兒童節禮物。

謝清輝向學童表示，經歷了疫情後我們應該要更懂得珍惜所擁有的人事物，更加懂得去愛護親人朋友、同學老師，也要更注重自己與家人的身體健康。鎮公所也會努力延續校園牛奶補充計畫、行之有年的健行活動，讓大家不止在校內外都能有健康且快樂的童年。