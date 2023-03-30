內政部次長花敬群說，最好的做法是有獨立電表。（翻攝自立法院直播）

經濟部決定4月1日起，平均電價調漲11％，民進黨立委莊瑞雄在立法院內政委員會質詢提出，對於一戶隔成多間出租的雅房因為沒有獨立電表，租客電費勢必上漲，內政部該如何解決；對此，內政部次長花敬群說，最好的做法是有獨立電表。

針對雅房沒有獨立電表，租客電費勢必漲價問題，花敬群表示，這是頭痛問題，當時定型化契約內電費規定背景跟現在不一樣，有些房東每度收超過台電電費上限，定下去後，大多數房東遵循標準，非夏月不會收夏月電費，目前不清楚租屋族使用1000度以上電情形，站在內政部的立場，應該要走獨立電表方式較好。

莊瑞雄說，內政部對於租屋族收取電費方式，可用訂定天花板或是台電每期帳單加註每度平均電價，訂定不合理收費樣態，落實租屋族用多少電繳多少電費才合理。

花敬群指出，立委建議每度電平均電費，是增加判斷基礎方法，各方案研議後努力看看，改善租屋族電價收費不公平問題。