清明節連假，苗栗縣警局規畫交通疏導措施。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

清明5天連續假期即將登場，苗栗縣警局預期將湧進大量觀光旅遊及返鄉掃墓人、車潮，警局為維護連假期間交通順暢與安全，已妥適規劃相關交通疏導措施、替代道路方案及配合國道部分交流道實施高乘載、匝道封閉管制措施，同時規劃近400名警力、民力80人次執勤，亦請用路人可事先做好行程規劃，避開交通尖峰時段。

縣警局交通隊分析今年春節及228連續假期交通尖峰流量數據，以及適逢大湖草莓、泰安溫泉季進入尾聲，預估本次連假第2、3、4天的每日11至18時為車流高峰期，已針對車流出入縣內各景點尖峰期段規劃各交岔路口崗哨，即時疏導瞬間湧現車流，避免造成交通壅塞情形，本次重點交通疏導措施包括：

一、配合道路主管機關公告管制措施如下：

(一)112年4月1日（星期六）6至12時，國道1號頭份及國道3號香山交流道(南向)匝道實施高乘載管制措施。(二)112年4月3、4日(星期一、二），每日12至21時，封閉國道三號西濱交流道北上匝道，強化疏導台61線車流續行北上。

(三)112年4月3日至5日(星期一、二、三），每日12至21時，封閉台61線與冷水坑(89K＋670)、復興路(91K＋250)、中美里(92K＋330)、保福路(92K＋900)、竹南垃圾掩埋場(94K＋200)及苗11線(101K＋300)等6處平交路口。

二、 大湖、泰安風景區在連假每日下午3時以後，視車流量機動管制新外環道苗62─2線進出泰安風景區車流，引導車輛由苗62線進出，以強化台3線及台72線主要幹道暢通。

交通警察隊特別提醒用路人，本次執行高乘載管制措施已擺設縝密交通錐，強化分向及改道路線，未符合高乘載規定的車輛，一律引導駛離交流道，改走台61線或平面道路等替代路線，並在管制點入口適當位置架設攝影機，倘遇硬闖或不服指揮的車輛，一律事後逕行舉發汽車所有人，呼籲駕駛人配合警方管制。

苗栗縣警察局局長莊勝雄特別要求所屬同仁，112年清明連續假期人車湧現，務必謹慎規劃交通疏導勤務，同時秉持「公務用心」、「態度虔心」原則，做到「人車安心、交通放心、旅遊順心」，讓前來苗栗旅遊民眾有感，同時籲請鄉親在掃墓期間焚燒金紙或燃放爆竹時應小心用火安全，避免山林火警發生，亦請民眾出遊時配合警察、義交之指揮管制，維持順暢交通，祝福各位鄉親快快樂樂出門，平平安安返家。