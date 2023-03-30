豐興去年營收386.05億元，年增0.64%；毛利率10.83%，年減3.9個百分點；營益率8.56%，年減3.75個百分點；歸屬於母公司業主淨利30.73億元，年減23.82%，每股盈餘5.28元，豐興擬配息4元，配發率75.75%，以周三收盤價68.5元計算，現金殖利率5.83%，現金股利將在4月27日發放。

豐興自結2月營收28.74億元，年增8.31%、月增36.34%；稅前淨利2.23億元，月增55.9%、年減24.9%。前2月營收49.83億元，年減15.32%；稅前淨利3.66億元，年減44.7%。

今年前2月營收狀況，豐興創下同期第5高、東和鋼鐵同期次高、青鋼同期第三高。受到首季工作天數少，豐興單季整體出貨量估季減個位數，並預期第二季旺季整體業績將優於第一季。

青鋼去年營業收入13.11億元，年增6.37%；營業毛利3.13億元，年增26.69%，營業利益1.72億元，年增35.38%；歸屬於母公司業主淨利1.73億元，年增117.34%，基本每股盈餘2.13元，相較前一年的1元成長。公司擬配息1元，配發率46.94%，以周三收盤價17.1元計算，現金殖利率達5.84%，現金股利將於4月27日發放。

東和鋼鐵去年營業收入599.72億元，年增2%；營業毛利75.13億元，年減20.69%，營業利益51.86億元，年減26.53%；歸屬於母公司業主淨利39.94億元，年減32.37%，基本每股盈餘5.47元，相較前一年5.95元高檔下滑。公司擬配息3.5元，配發率63.98%，以周三收盤價57.1元計算，現金殖利率6.12%，股利將在5月4日發放。

國際鋼市回春、報價上升階段，不過近周歐美金融業動盪、大陸官方鐵礦砂限產政策，均不利短期行情上漲，報價高檔震盪下跌。不過後續土耳其重建、各國經濟復甦基建、營建案需求等利多題材，加上進入傳統旺季，仍可望持續推升出貨狀況。