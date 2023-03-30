警方查獲安非他命、K他命等證物。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄45歲洪姓男子去年底涉嫌販賣安非他命，警方獲報調查，日前至洪男住所將他逮捕，洪男落網後，對於販毒後悔不已、痛哭流涕直呼「人生全毀了」，在警方曉以大義勸說之下，他坦承是向另一名藥頭58歲林姓男子購買安毒後販賣，於是警方跟據線索以車追人，在洪男落網後不到3小時將林男逮捕，全案依《毒品危害防制條例》送辦。

高雄市刑事警察大隊日前透過清源專案，獲報洪男涉嫌去年11月至今年3月於仁武、楠梓區販賣安毒。經警方多日蒐證，發現洪男心思縝密，都事先與藥腳在通訊軟體聯繫交易地點，交易完成後就會刪除對話紀錄，防止警方查緝。經過警方掌握洪男生活作息及楠梓區住處，於13日前往洪男住處，將他逮捕到案，查獲2包安非他命毒品。

洪男落網後，對於販毒感到相當後悔，在作筆錄時痛哭流涕，並透露出自己原本從事烘焙業，都有固定收入跟正常生活，卻因為染毒哭喊「人生全毀了」，警方趁機曉以大義，洪男聽聞警方勸說下坦承販毒，並表示都是與林男買毒後販賣。據了解，雙方都會用香菸盒當作掩護，洪男將錢塞到香煙盒後交給林男，林男再將毒品塞進盒內遞回。

警方一聽，於是根據洪男提供的情資展開追查，透過擴大調閱監視器以車追人下，發現林男稍早出沒在鳳山市區，於是趕緊出動逮人，將正停在路邊、休息中的林男逮捕，並在車上查獲10包安非他命、3包K他命、1包喵喵毒品等證物。

據了解，林男落網後坦承販毒，並供出他是向另一名上游藥頭購買，警方正全力追緝當中，全案依《毒品危害防制條例》移送橋頭地檢署偵辦。

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