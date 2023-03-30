綜藝大姊大白冰冰近日驚傳在錄影時有銀行人員闖攝影棚要債，但這債務並非她所欠下，而是旗下子弟兵「台一線」歌手阿文，對此，白冰冰第一時間否認有此事，近日再度受訪怒氣未消，認為背後爆料者別有用心，甚至開嗆對方：「如果確有此事，我就請他吃飯」。

歌手阿文近來風波不斷，去年就傳出財務狀況有問題，甚至被指向粉絲借錢，對此，他的老闆白冰冰曾跳出為阿文人格掛保證，表示平時自己管教甚嚴，不可能讓旗下藝人犯如此大的錯誤，為此謠言，白冰冰一度難過到形容像是「孩子被欺負」，更表示：「他們倘若有錯，應直接報警，訴諸法律處理，或告知我來解決，而不是一而再、再而三的在網路公審」。

白冰冰心疼阿文因被抹黑，內心受創。（圖／中時資料照片）

而阿文承認因先前母親生病，加上疫情影響導致經濟狀況不佳，但最後沒借到錢還遭抹黑，近日又傳出因阿文欠債，銀行人員到攝影棚找白冰冰，對此，阿文在臉書發文回應：「無中生有，除了無奈，還是覺得無奈⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯」，並強調：「現在我體會到了，逢人且說三分話，未可全拋一片心，適時的戴上面具是必要的，對我真心的朋友，我會比你（妳）還真心，反之，大家就各自安好」。

據《三立新聞網》報導，傳聞當天在白冰冰保證阿文會分期還錢下，銀行人員才離開，求證白冰冰她當時在菲律賓跨海否認，最近回台後她仍非常生氣，揚言會徹查此事揪出爆料者，並表示如果這件事是真的，她願意請爆料者出來吃飯，她跟阿文都因最近的抹黑不堪其擾，也希望不要因為不實消息抹殺了阿文的努力，並讚阿文自始自終都是認真的藝人。