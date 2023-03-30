行政院會30日通過律師法部分條文修正草案，增設公職律師制度，行政院代理發言人羅秉成指出，這對公部門和律師都有好處。（黃婉婷攝）

行政院會30日通過律師法部分條文修正草案，增設公職律師制度，行政院長陳建仁表示，政府機關構及公立學校面臨法律諮詢及訴訟等案件，有賴法律專業人士的參與及協助，為落實司法改革國是會議的決議，且健全法制，建立「公職律師」的制度有其必要。

法務部表示，因應社會多元發展及民眾權利意識高漲，為協助解決政府機關及公立學校同仁在推動業務過程，面臨日益漸增的法律諮詢及訴訟等案件，並落實司改決議，本部經廣納各界建議及律師等團體寶貴意見，並蒐集外國立法例與專家學者論述等，特於律師法新增「公職律師」規定，期能藉由律師專業能力，保障公務員法律權益。

此次修正，配合考試院主管的「專門職業及技術人員轉任公務人員條例」修正，於律師法增設公職律師制度，新重點分述如下：公職律師專任於政府機關（構）或公立學校；公職律師以律師名義辦理法律事務；公職律師兼具公務員及律師雙重身分，應遵守公務員服務法及律師法、律師倫理規範等，以及公職律師應加入律師公會。

法務部指出，修法將能提升政府法律專業，完善政府法律制度，並落實公務員法律權益保障，亦符合司改決議意旨，使「律師法」與時俱進，更加完備。而修正草案今日經行政院院會通過後，將函送立法院審議，將持續配合後續法案審議作業，期能順利修法通過，讓「公職律師」制度早日實施，以應實務所需。

行政院代理發言人羅秉成指出，針對專技人員轉任公職，對公部門來說有好處，不僅促成多元人才，由於公務機關常常面臨行政訴訟等案，但公務機關沒有專任律師，通常都是委外，未來有了公職律師後，對於公務機關的事物會比較熟悉，信任度也會提升，對於律師職涯發展也多了一項選項，律師公會都表態表示支持。