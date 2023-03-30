桃園一隻逃脫狒狒27日中彈身亡，直至29日深夜六福村才承認狒狒是他們的，說謊多日引爆民眾怒火，連7天前六福村小編在臉書的發文「今天的我只想抽薪止狒」也成大型打臉現場，遭網友狠批「超時空打臉」、「迴力鏢來得又快又猛」。

桃園東非狒狒脫逃18天後在桃園富岡被擊斃，狒狒趴趴走的期間，六福村一直堅稱不是他們的動物，粉專小編23日更貼出豬尾猴的梗圖照片，發文嘆「今天的我只想抽薪止狒」，形容只想犧牲薪水，停止一切跟狒狒有關的事。

六福村小編還以「狒文」寫下，「今天的我被狒狒揚揚的流言狒語鬧得啼笑皆狒，令人狒解的是，還要跟主管掏心掏狒地解釋網路上狒夷所思的一切，就讓狒盡能量的我，在今天剩下的時間裡當個狒物吧，實在是勞神狒心的一天 」。

如今狒狒被殺，六福村昨深夜承認從結紮傷口比對，狒狒是他們的，對比7天前粉專發的狒文，網友們怒轟「不是說不是你們家的，真的是打臉現場了」、「真狒，到現在才知道是你家的？」、「峰迴路轉，以為在演八點檔劇情，原來是你家的狒狒，真的死不瞑目」、「超大型粉絲團翻車現場」。針對該篇發文，六福村則在今天記者會上解釋，當下認為沒有狒狒脫逃，才會發這樣的文章。