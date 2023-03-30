戴德梁行董事總經理顏炳立今（30）日在主持2023年第一季商用不動產市場季報及第二季市場預期記者會時表示，第一季不動產市場可謂是春寒料峭；展望第二季，可以用「狡兔追市，黯淡的月！」形容，價跌10％才會見量，就看誰開出第一槍！

顏炳立表示，現在的市場去化，是由金流決定。土地面臨量縮，買氣黯淡，預售市場則是供多需少，自用客戶觀望，價跌才會見量。

顏炳立表示，現在房市銷售受創，土地需求萎縮，合建、都更反而轉趨活躍。目前價量都收斂，預期價跌10％才會見量，就看誰開出第一槍。

顏炳立表示，至於工業地，追價力道也減弱，現在價格已經到頂，可能下修10％才會有買盤。

顏炳立表示，最近市場上有一個未來幾年台北市商辦新供給，將會有100萬坪完工釋出？對於這個數字，有很多話講。其實，真正位於台北市中心蛋黃區的辦公大樓， 只有幾萬坪而已，不能把所有橘子都混在一起算，光是100萬坪，有什麼參考價值？要進一步區分地段、產品、等級，才是專業，要不然光看數字會讓人家挫賽！

觀察住宅市場，他認為，如果自用，價格合理就可以買，成交量是藏在價格裏，量需要用價來換！

至於豪宅，顏炳立表示，受平均地權條例修法影響，價量雙雙收斂，預期價不會再創高，但不降價、不見量，預期價會再修10％。