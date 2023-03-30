蔡英文總統29日出訪中美洲，期間將過境美國，引發外界關注。日媒對蔡英文訪美時機進行解析，其中更提到台積電創辦人張忠謀，稱他是掌握台灣局勢的關鍵人物，地位不容小覷，只要張忠謀身體健康，中國大陸就難以犯台，因為一旦台積電有事，大陸也拿不到晶片，導致全球經濟崩潰。

讀賣電視台28日播出新聞節目「高岡解說」（タカオカ解説），主持人高岡達之（讀賣電視台新聞部解說委員長）針對蔡英文出訪中美洲2個友邦、過境美國進行分析，節目中還介紹台積電創辦人張忠謀，稱他是

全世界領袖都相見的大咖，更指張忠謀「掌握台灣局勢關鍵的重量級人物」。

高岡表示，91歲張忠謀是全世界最大最先進半導體公司創辦人，英文名字「Morris Chang」在國際間相當響亮。張忠謀過去多次代表台灣出席APEC等國際會議，在各國領袖之中，張忠謀是唯一民間人士，派張忠謀與會，除了政治考量，更多國家領袖都想與他見面。

目前台積電在日本熊本和亞利桑那州投資設廠。高岡提到，美國總統拜登還曾親自出席移機典禮，顯見對台積電重視程度。由於台積電擁有全球最尖端的技術，張忠謀一句話足以左右整體局勢。

高岡坦言，只要張忠謀身體健康，將台積電半導體的發展重心擺在台灣，大陸就難以犯台，因為一旦台積電有事，大陸也無法取得晶片，進而衝擊全球經濟。