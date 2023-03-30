立法院衛環委員會今通過《再生醫療製劑條例》初審，耗時2小時半，通過多項政院版條文，其中的第1、3、4、6、9、21條，共6項條文保留，將儘速安排朝野協商。根據通過的草案，提供人體細胞、組織者必須成年，業者也須事先告知副作用，併取得書面同意。如若有誇大不實的宣傳，可處最高200萬元的罰鍰。

根據草案，再生醫療製劑的製造業者，應聘用國內外大學院校以上醫藥或生命科學等科系畢業，並具有細胞學、微生物學或免疫學專門知識的專任人員駐廠。再生醫療製劑的許可證有效期限為5年，每次展延不得超過5年。

為保障國人權益，提供人體細胞、組織者，必須是有意思能力的成年人。業者取得前，必須告知製造業者名稱、組織及細胞的用途、適應症及適用對象、副作用等資訊，併取得提供者的書面同意。

由於再生醫療製劑比一般的醫療行為有風險，廣告內容必須受限，並採取事前審查，且不得有誇大、不實的宣傳，否則將面臨3萬以上、200萬元以下的罰鍰。病患使用再生醫療製劑後發生不良反應或死亡，必須採取救濟措施，如製劑已取得藥品許可證，適用藥害救濟法的規定。

今日衛環委員會共通過17條政院版條文，另有6條文未取得共識，未取得共識的內容包括再生醫療製劑的定義、分類、附款許可的規範等，立法院將儘速安排朝野協商。