中部張姓老伯平日務農，近日因發燒、頭痛持續1周，頸部僵硬、四肢無力不良於行，成天昏沉疲倦，說話不清且答非所問，出現疑失智症狀，就診後診斷病肇於隱球菌引發腦膜炎。醫師表示，隱球菌常見於鴿糞、土壤、植物及腐爛有機物中，若因吸入、飲食或傷口接觸到而引發感染症，重者恐出現長時間頭痛、發燒、頸部僵硬、嘔吐或顱神經功能異常等。

70多歲張伯伯平日務農，生活皆自理，近日因發燒、頭痛持續一週，頸部僵硬、四肢無力不良於行，成天昏沉疲倦、暈眩、嗜睡，對人、時間、地點錯亂，說話不清且答非所問，出現疑似失智症狀，醫師透過電腦斷層攝影、血液及腦脊髓液檢查，診斷患者病症肇因於隱球菌引發的腦膜炎，經接受黴菌治療後，症狀明顯改善，已離院返家休養。

豐原醫院神經內科主任醫師洪良一表示，隱球菌症是一種酵母菌型真菌引起的感染症，無特定好發季節，一年四季皆有出現可能。感染隱球菌後最易受損者中樞神經系統引發腦膜炎，其次為肺部、皮膚黏膜、眼睛或其他器官。

生活中，隱球菌常見於鴿糞、土壤、植物及腐爛有機物中，雜亂、不通風且滿是鴿糞的鴿舍容易產生大量隱球菌；若因吸入、飲食或傷口接觸到隱球菌而引發感染症，則視個體免疫情況而有不同的臨床病狀，輕者無症狀，而重者恐出現長時間的頭痛、發燒、頸部僵硬、嘔吐或顱神經功能異常等。

洪良一表示，一般健康成人不易感染隱球菌，然而免疫力有缺陷或抵抗力較弱的高風險族群就應特別留心，建議民眾至農田菜園時，應戴上口罩和手套，返家後務必清潔雙手、更換乾淨衣物，皮膚的傷口也得包紮妥當以避免感染。

倘若民眾出現持續性頭痛、發燒、視力模糊情況數日未能好轉，意識混亂、人時地定向感錯亂，應儘速就醫，並主動告知醫師相關資訊，如職業別及接觸史等，以利及早診斷、及早治療。