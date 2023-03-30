中嘉集團為營業擴展與轉型需要，進行315億元聯貸額度的結構調整及期間展延，本案由中國信託商業銀行統籌規畫，會同國泰世華商業銀行、兆豐國際商業銀行共同主辦，並獲得永豐商業銀行、臺灣土地銀行、上海商業儲蓄銀行、台新國際商業銀行、聯邦商業銀行、玉山商業銀行、第一商業銀行等十餘家銀行支持。對此踴躍認購現象，中嘉集團董事長郭冠群表示，這次聯貸案的認同，讓中嘉集團可以在現有良好的基礎上加快集團擴展的步伐。本次聯貸案是台灣2023年以來，境內已完成的聯貸案中金額最大的，這不僅是銀行團對寬頻與有線電視產業轉型的支持，更是對中嘉集團在公司營運及品牌轉型的肯定。

中嘉集團副董事長賴弦五表示，這幾年中嘉積極整合集團資源，提升營運效率、優化財務結構，在各經營面向開始有了階段性的成果展現；未來，中嘉除仍會以成為消費者最認同的家用寬頻與有線電視品牌繼續努力，建立更強大的產業生態系外；面對許多同業向我們表達投資中嘉集團的意願，中嘉也將用開放的心態，歡迎同業間的相互投資、股權交換、或是跨產業結盟，持續從垂直及水平方向擴張中嘉寬頻版圖，朝向上市櫃的目標做準備。

中嘉集團自2020年6月全面啟動品牌轉型至今，積極整合六大經營區的功能組織資源，讓營運發揮綜效，2022年集團營運表現再創佳績，整體寬頻用戶數持續增加、維持雙位數成長，高速率資費用戶較去年大幅成長42%；整體用戶每月平均貢獻度(ARPU)再度創下歷年新高，助攻年營收連年衝破百億。