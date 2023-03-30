公家機關的工友、技工、測量助理、駕駛和清潔隊員等基層職工，3、40年沒有調整過薪資。民眾黨立委陳琬惠、全國公務機關職工促進會今(30)日召開記者會遞交陳情書，要求人事總處面對基層職工長期未調薪問題提出解決辦法，拿出積極的態度面對，將基層職工的年功餉從目前的2級調高至10級，並重新擬定調薪評估報告。

全國公務機關職工促進會暨宜蘭縣測量助理聯誼會長林志欽表示，我國公家機關的工友、技工、測量助理、駕駛和清潔隊員，這些辛苦服務的基層職工卻已超過3、40年沒有調整過薪資，薪點一直都在年功餉2級。政府作為雇主，應盡快檢討基層職工俸額上限。

林志欽認為，近年來勞動市場及基本工資持續上漲，且物價亦居高不下，職工們數十年來待在工作崗位上，卻又無職等和年功餉級數可升，薪資跟不上環境，將會嚴重打擊工作士氣。

陳琬惠表示，自去年開始接獲測量助理陳情、召開協調會，代表全國6000多位職工朋友聯署，召開公聽會，要求主管機關提出具體的改善建議；針對「人事行政之政策規畫執行及發展」，提出預算凍結案，而人事總處也允諾4四個月內分別就工友、測量助理及清潔隊員做調薪研提評估，今年開議後也針對職工的議題兩度質詢，然人事總處至今的回應還是沒能得到職工團體的認同。

陳琬惠指出，近期人總向各地方政府發送意見調查表，做出評估報告。在報告中人事總處的結論是工友和技工不跟著調薪，但測量助理和清潔隊員可以考慮調薪。實際上工友、技工、測量助理和清潔隊員同樣長時間薪資未調整，遭受不合理結構，沒得到與經常性人力一樣的保證，是在分化基層職工對於低薪的反對聲音，企圖造成基層職工刻意的矛盾。

陳琬惠也說，這份調薪評估書面報告是人總根據調查向地方政府發送意見調查表所做出的報告，但調查多處使用引導性的題目，例如在題目中先主管說明基層職工已經待遇很好，才問地方政府要不要調薪，導致評估報告結果有嚴重失真嫌疑。另外這次有職工朋友反應，因參加爭取職工權益受到單位長官的關注，想透過年終考績結果來威脅，讓職工朋友害怕，迫害職工的工作權。

陳琬惠呼籲人事總處積極面對問題，將基層職工的年功餉從目前的2級調高至10級、重新擬定調薪評估報告，審慎客觀評估基層職工的處境，請人事總處盡速給予回應，保障職工的生活基本需求。